Une peinture de "pizza" découverte dans les ruines romaines de Pompéi

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Une fresque représentant ce qui pourrait être un ancêtre de la pizza italienne a été découverte sur le mur d'une maison de l'ancienne cité romaine de Pompéi, a annoncé mardi le ministère italien de la Culture. Les archéologues supposent que le pain plat représenté sur la peinture, à côté d'une coupe de vin, a pu être mangé avec des fruits tels que des grenades ou des dattes, ou assaisonné d'épices et d'une sorte de pesto, a indiqué le ministère. Bien qu'elle ne puisse techniquement pas être considérée comme une pizza, puisqu'elle ne contient pas les ingrédients classiques tels que la tomate et la mozzarella, la pizza trouvée à Pompéi "pourrait être un parent éloigné du plat moderne", selon un communiqué. Pompéi, détruite par une éruption du Vésuve il y a près de 2.000 ans, n'est qu'à environ 23 km de Naples, le foyer actuel de la pizza italienne, un plat classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. La fresque a été découverte dans le hall d'une maison à laquelle était rattachée une boulangerie, qui a été partiellement fouillée au XIXème siècle et dont l'exploration a été reprise en janvier, a indiqué le ministère de la Culture. Le site de Pompéi n'a été découvert qu'au XVIème siècle, et a connu récemment un regain d'activité archéologique visant à mettre un terme à des années de dégradation et de négligence, en grande partie grâce à un récent projet de 105 millions d'euros financé par l'Union européenne. (Reportage Cristina Carlevaro, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)