Une partie du code source de Twitter a fuité sur Internet !

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Certaines parties du code source de Twitter ont fuité sur Internet et le réseau social détenu par l'homme d'affaires et milliardaire Elon Musk cherche à obtenir des informations sur la personne responsable, selon un document juridique. D'après ce document, "divers extraits" du code source de Twitter, un ensemble de fichiers texte utilisé pour faire fonctionner le réseau social en ligne, ont été postés sur Github, une plateforme appartenant à Microsoft et destinée au partage de code pour le développement de logiciels par un utilisateur nommé "FreeSpeechEnthusiast". Github a déclaré avoir retiré le code vendredi à la demande de Twitter. Selon le document déposé le 24 mars, Twitter a demandé au tribunal fédéral du district nord de Californie d'ordonner à Github de produire "toutes les informations d'identification" associées au nom d'utilisateur "FreeSpeechEnthusiast". Github n'avait pas répondu dans l'immédiat à la question de Reuters sur le fait de savoir s'il avait fourni ces informations. Il n'a pas indiqué non plus combien de temps le code source de Twitter avait été accessible. Twitter n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires sur cette information, rapportée initialement par le New York Times. Le réseau social connaît d'importantes difficultés depuis son rachat controversé l'an dernier par le milliardaire Elon Musk, fondateur entre autres du constructeur automobile Tesla. Selon une information du média spécialisé dans la technologie The Information, Elon Musk a offert aux salariés du réseau social une attribution d'actions sur la base d'une valorisation du groupe de près de 20 milliards de dollars, soit moitié moins que les 44 milliards de dollars déboursés par l'homme d'affaires pour racheter Twitter alors coté en Bourse. (Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore; avec la contribution de Nilutpal Timsina et Rahat Sandhu; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)