Une nouvelle manifestation anti-gouvernementale réunit des milliers de personnes à Belgrade

BELGRADE (Reuters) - Plusieurs dizaines de milliers de Serbes ont manifesté samedi pour la quatrième semaine consécutive contre le gouvernement de Belgrade, accusé d'alimenter une culture de la violence après deux fusillades qui ont fait 18 morts début mai. Les partis d'opposition à l'origine du rassemblement reprochent au président Aleksandar Vucic et au Parti progressiste serbe (SNS) au pouvoir de ne pas freiner l'incitation à la haine dans les médias et de ne pas agir contre les franges criminelles de la société. Les manifestants, réunis dans les rues autour du siège de la radio-télévision publique RTS, ont réclamé la démission d'Aleksandar Vucic et du ministre de l'Intérieur Bratislav Gasic et réclamé plus de libertés pour les médias. Une contre-manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de Serbie et de pays voisins a été organisée vendredi en soutien du chef de l'Etat, qui rejette les accusations de ses opposants et dénonce des manifestations manipulées à des fins politiques. Le président serbe a démissionné samedi de la direction du SNS et désigné le ministre de la Défense, Milos Vucevic, pour le remplacer à la tête du parti. (Reportage Aleksandar Vasovic; version française Jean-Stéphane Brosse)