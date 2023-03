Une nouvelle hausse de taux de la BoE reste possible, dit Bailey

par David Milliken et William Schomberg LONDRES, 1er mars (Reuters) - La Banque d'Angleterre est peut-être déjà arrivée au terme du cycle de sa remontée des taux, a déclaré mercredi son gouverneur, Andrew Bailey, en ajoutant toutefois qu'il était trop tôt pour être certain de la trajectoire future de la politique monétaire. La BoE a porté son taux directeur à 4% le mois dernier mais a laissé entendre qu'elle était proche de mettre fin à son relèvement alors que les tensions inflationnistes ont montré des signes de relâchement. "A ce stade, je me garderais bien de suggérer que nous en avons fini avec l'augmentation du taux de base ou que nous devrons inévitablement en faire plus", a déclaré Andrew Bailey lors d'un événement organisé par le cabinet Brunswick Group. "Une nouvelle hausse du taux d'escompte pourrait s'avérer appropriée, mais rien n'est décidé", a-t-il ajouté. En réaction à ces déclarations, les marchés financiers ont légèrement revu en baisse leurs anticipations sur une hausse de taux d'un quart de point le 23 mars et estiment désormais à 5% la probabilité d'un statu quo. Ils anticipent toujours à environ 70% la possibilité que le taux soit porté jusqu'à 4,75% au second semestre. La livre sterling a creusé ses pertes face à l'euro et le rendement des obligations britanniques à deux ans est tombé au plus bas depuis le 10 février à 3,575%. "Il ressort clairement du discours de Andrew Bailey que le comité met davantage l'accent sur le resserrement monétaire important déjà effectué et qu'il souhaite mettre un terme à son cycle de hausse dès que possible", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics, qui s'attend à ce que le taux reste inchangé à l'issue de la prochaine réunion. Andrew Bailey a déclaré que l'économie avait évolué comme prévu depuis que la BoE a relevé son taux le 2 février. "L'inflation a été légèrement plus faible, l'activité et les salaires légèrement plus forts, bien que j'insiste sur 'légèrement' dans les deux cas", a-t-il dit. (Avec Andy Bruce, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)