Une mission de l'Onu arrive dans le Haut-Karabakh

Une mission de l'Onu arrive dans le Haut-Karabakh













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une mission des Nations Unies (Onu) est arrivée dans le Haut-Karabakh dimanche afin d'évaluer les besoins humanitaires sur place, ont rapporté les médias azerbaïdjanais. Cette mission, la première en 30 ans dans l'enclave séparatiste, intervient alors que l'exode massif des Arméniens de la région se poursuit après que les forces azerbaïdjanaises ont envahi le Haut-Karabakh lors d'une opération militaire le 19 septembre. L'Arménie avait demandé à la Cour internationale de justice d'ordonner à l'Azerbaïdjan de retirer toutes ses troupes des installations civiles du Haut-Karabakh et de permettre aux Nations unies d'y accéder. Plus de 100.000 réfugiés sont arrivés en Arménie en provenance du Haut-Karabakh, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dimanche. "Nous avons activé nos systèmes d'urgence et nous enverrons dans le pays des experts dans diverses disciplines, notamment la santé mentale, la gestion des brûlures, les services de santé essentiels et la coordination des urgences, après une évaluation complète des besoins", a déclaré le docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, dans un communiqué. "Les défis sont vraiment énormes, et nous sommes là pour faire tout ce que nous pouvons". (Rédigé par Alexander Marrow ; Version française Kate Entringer)