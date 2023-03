Une ministre allemande en visite à Taïwan, la Chine proteste

TAIPEI (Reuters) - La ministre allemande de l'Education a déclaré mardi qu'elle était honorée de se rendre à Taïwan, un "partenaire estimé", tout en signalant que son voyage n'était pas lié à la stratégie de son gouvernement vis-à-vis de la Chine. Cette visite politiquement sensible a lieu au moment où Berlin revoit ses liens autrefois étroits avec Pékin, qui a protesté contre la "conduite infâme" de la ministre. La Chine considère l'Etat insulaire comme son propre territoire et a augmenté la pression militaire, politique et économique pour faire valoir ces revendications. La ministre de l'Education, Bettina Stark-Watzinger, a déclaré lors de la signature d'un accord de coopération technologique avec le ministre du Conseil national des sciences et technologies de Taïwan, Wu Tsung-tsong, qu'il était extrêmement important pour son ministère de promouvoir la coopération avec des partenaires partageant les mêmes idées. "Cet accord vise à renforcer la coopération sur la base des valeurs démocratiques que sont la transparence, l'ouverture, la réciprocité et la liberté scientifique, pour n'en citer que quelques-unes", a-t-elle déclaré. "C'est un grand plaisir et un honneur pour moi, ministre à la tête d'un département gouvernemental spécialisé, de visiter Taïwan pour la première fois en 26 ans", a-t-elle ajouté. À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que l'Allemagne devrait "cesser immédiatement de s'associer et d'interagir avec les forces séparatistes indépendantistes de Taïwan, ainsi que d'utiliser la question de Taïwan pour s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine". L'Allemagne, comme la plupart des pays, n'a pas de liens diplomatiques officiels avec Taïwan, bien qu'elle dispose d'une ambassade de facto à Taipei. En rupture avec la politique de l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, le gouvernement d'Olaf Scholz élabore une nouvelle stratégie à l'égard de la Chine afin de réduire sa dépendance à la superpuissance économique de l'Asie, qui constitue jusqu'à présent un marché d'exportation vital pour les produits allemands. (Reportage Fabian Hamacher, avec la contribution de Yew Lun Tian à Pékin ; Version française Nathan Vifflin, édité par Diana Mandiá et Kate Entringer)