Une membre des Pussy Riot placée sur la liste des personnes recherchées, rapporte l'agence TASS

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Un tribunal moscovite a placé mardi Lucy Shtein, membre en fuite du groupe punk russe Pussy Riot, sur une liste de personnes recherchées au niveau international pour avoir diffusé de "fausses" informations sur les forces armées russes, a rapporté l'agence de presse d'État TASS. Depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné l'envoi de troupes en Ukraine en février 2022, la Russie a adopté une série de lois imposant des sanctions sévères à toute personne accusée de discréditer les forces armées ou de diffuser de fausses informations à leur sujet. L'agence TASS cite une source du tribunal Basmanny de Moscou selon laquelle Lucy Shtein serait arrêtée dès son entrée en Russie. L'agence ne précise pas quelles informations spécifiques sur les forces armées la musicienne est accusée d'avoir fait diffuser. Les Pussy Riot, un groupe punk féministe, se sont fait connaître en enfilant des cagoules et en prenant d'assaut la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou en février 2012, chantant contre Vladimir Poutine. Salué par certains en Occident pour avoir bousculé le régime russe, les autorités du pays affirment pour leur part que le groupe a intentionnellement tenté de manquer de respect à la culture, à la moralité et à l'orthodoxie russes. Lucy Shtein, 27 ans, était auparavant députée municipale d'un district de Moscou mais a fui la Russie après avoir échappé à une assignation à résidence, selon elle, en se déguisant en livreuse de repas. (Reportage Reuters; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)