Une manifestante anti-guerre interrompt un journal télévisé russe

par Mark Trevelyan et Conor Humphries

LONDRES (Reuters) - Une manifestante anti-guerre a fait irruption lundi soir sur le plateau du journal télévisé de la première chaîne publique du pays, le plus regardé de Russie, en exhibant une pancarte dénonçant la guerre en Ukraine.

Rédigée en anglais et en russe, la pancarte indiquait "Pas de guerre. Ne croyez pas la propagande, ici, on vous ment".

La manifestante, qui a accompagné son geste de slogans hostiles à la guerre, est restée à l'antenne pendant quelques secondes avant que la régie ne coupe l'image pour diffuser un reportage.

La télévision d'État russe constitue la principale source d'informations pour des millions de Russes. Elle relaye fidèlement la ligne du Kremlin selon lequel la Russie a été contrainte d'intervenir en Ukraine, notamment pour sauver la population russophone d'un génocide, ce que Kiev réfute.

Selon Pavel Chikov, chef de file du mouvement de défense des droits de l'homme Agora, la jeune femme, a été arrêtée et conduite dans un commissariat de police de Moscou.

L'agence Tass rapporte qu'elle pourrait être visée par plusieurs chefs d'accusation en vertu d'une loi interdisant de discréditer les forces armées russes.

