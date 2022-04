Une large majorité des électeurs de Mélenchon tentée par le vote blanc ou l'abstention

PARIS (Reuters) - Jean-Luc Mélenchon, candidat de l'Union populaire, n'a pas donné de consigne de vote dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle après une consultation de ses électeurs où le vote blanc ou nul et l'abstention sont ressortis très majoritaires dans les intentions de vote.

"Le résultat de cette consultation n'est pas une consigne donnée à qui que ce soit. Il indique quelles sont les appréciations des 215.292 personnes qui y ont participé. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l'entend", peut-on lire sur le site internet Melenchon2022.fr après publication des résultats de la consultation en ligne organisée entre le 13 et le 16 avril par le parti de gauche radicale auprès des électeurs ayant investi le chef de file de La France insoumise.

Sur les participants, 37,65% ont répondu choisir le vote blanc ou nul pour dimanche prochain, 33,4% le vote Macron et 28,96% l'abstention.

Arrivé en troisième position au premier tour derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses électeurs à ne donner aucune voix à la candidate d'extrême droite, mais sans aller jusqu'à appeler à voter pour le président sortant comme l'ont fait beaucoup d'autres candidats.

Il prendra la parole à la télévision mardi soir.

Un sondage Ipsos a montré samedi que 33% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon projetaient de voter en faveur d'Emmanuel Macron au second tour, 16% en faveur de Marine Le Pen - une option qui n'était pas proposée dans la consultation - et que 51% restaient indécis.

Dans le Journal du Dimanche, Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, a déclaré que son parti n'appellerait pas à voter pour Emmanuel Macron, tout en précisant que le danger incarné par Marine Le Pen n'est "pas de même nature" que celui représenté par le président sortant.

Elle a ajouté espérer que la France insoumise transformera l'essai aux élections législatives de juin. "Au premier tour, nous étions troisièmes. Au troisième tour, nous serons premiers", a-t-elle dit dans le JDD.

ATTIRER LES ÉLECTEURS DE MÉLENCHON

Les deux candidats en lice ont encore une semaine pour tenter de convaincre les 7,7 millions d'électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, notamment les jeunes chez qui le troisième homme de la présidentielle a réalisé de bons scores.

Emmanuel Macron, qui a qualifié samedi Marine Le Pen de "climato-sceptique", a promis de faire de la France la "première grande nation" à cesser d'utiliser le pétrole, le charbon et le gaz comme sources d'énergie.

Une promesse adressée aux jeunes électeurs et aux électeurs verts et de gauche dont il craint qu'ils s'abstiennent au second tour de la présidentielle.

"Je ne sais pas sur quoi il se fonde, mais je n'ai jamais été climato-sceptique et j'ai un projet qui précisément tient compte de l'environnement, de l'écologie", a déclaré dimanche Marine Le Pen sur la chaîne télévisée France 3.

De son côté, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, a déclaré sur FranceInfo que le président n'était pas crédible sur le sujet.

"Il avait cinq ans pour agir et il ne l'a pas fait (...) donc il n'y a aucune raison de croire en ses promesses", a-t-il dit, ajoutant que l'appel des Verts à voter pour Emmanuel Macron visait uniquement à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir.

(Gilles Guillaume; version française Kate Entringer)