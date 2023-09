Une hausse de 10% à 20% des prix de l'électricité est "exclue pour début 2024" dit Le Maire

Une hausse de 10% à 20% des prix de l'électricité est "exclue pour début 2024" dit Le Maire













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une hausse de 10% à 20% des prix de l'électricité est exclue pour début 2024, a déclaré jeudi auprès de journalistes le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, avait estimé que le prochain calcul des tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRV) en France pourrait aboutir à une hausse théorique dont l'ordre de grandeur serait de 10% début 2024. (Reportage Leigh Thomas, rédigé par Blandine Hénault, édité par)