Une guerre avec l'Azerbaïdjan est "possible", dit Pachinian-AFP

Crédit photo © Reuters

TBILISSI (Reuters) - Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a déclaré dans une interview à l'AFP publiée vendredi qu'une nouvelle guerre avec l'Azerbaïdjan était "très possible" si les deux pays ne parvenaient pas à s'accorder sur un traité de paix. "Tant qu'un traité de paix n'aura pas été signé et ratifié par les parlements des deux pays, évidemment qu'une (nouvelle) guerre (avec l'Azerbaïdjan) est très possible", a déclaré Nikol Pachinian. Bakou et Erevan s'opposent sur du Haut-Karabakh, enclave reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens, qui est une source de conflit depuis les années qui ont précédé l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. L'Arménie a perdu de larges pans de son territoire dans cette région lors du dernier conflit, qui s'est déroulé en 2020. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés ces derniers mois sur la voie de la diplomatie visant à trouver un accord de paix mais des affrontements sporadiques ont éclaté entre les deux pays. Les tensions entre les deux pays ont repris de l'ampleur avec l'installation en avril par l'Azerbaïdjan d'un point de contrôle dans le corridor de Lachine, seule route reliant l'Arménie à l'enclave. (Reportage par Felix Light; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)