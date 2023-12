Une grève surprise paralyse le trafic ferroviaire sous la Manche

PARIS (Reuters) - L'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé jeudi une interruption totale du trafic ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni en raison d'un appel à la grève surprise qui survient à quelques jours des vacances de Noël. "L’appel à la grève, survenu ce jour de la part des représentants des syndicats de personnels du site français d’Eurotunnel a occasionné l’interruption complète du service et la fermeture de nos terminaux en France et au Royaume-Uni", a déclaré une porte-parole de Getlink dans une déclaration transmise par courriel. Les organisations syndicales ont rejeté la prime exceptionnelle de 1.000 euros annoncée en fin d’année par la direction du groupe et appelé à la grève pour en demander le triplement, a expliqué la porte-parole. Les responsables syndicaux du groupe en France n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire. Sur le réseau social X, l'opérateur Eurostar a recommandé aux voyageurs de reporter si possible leur trajet, indiquant que le trafic à destination et en provenance de Londres était actuellement interrompu. (Reportage Tassilo Hummel, Piotr Lipinski et Sudip Kar-Gupta, Blandine Hénault pour la version française)