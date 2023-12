Une grève surprise paralyse le trafic ferroviaire sous la Manche

Une grève surprise paralyse le trafic ferroviaire sous la Manche













(Actualisé avec réaction de Beaune, précisions sur le trafic et porte-parole) PARIS, 21 décembre (Reuters) - L'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé jeudi une interruption totale du trafic ferroviaire entre la France et le Royaume-Uni en raison d'un appel à la grève surprise à la veille des vacances de Noël. "L'appel à la grève, survenu ce jour de la part des représentants des syndicats de personnels du site français d'Eurotunnel a occasionné l'interruption complète du service et la fermeture de nos terminaux en France et au Royaume-Uni", a déclaré une porte-parole de Getlink dans une déclaration transmise par courriel. Les organisations syndicales ont rejeté la prime exceptionnelle de fin d'année de 1.000 euros annoncée par la direction du groupe et appelé à la grève pour en demander le triplement, a expliqué la porte-parole. Les responsables syndicaux du groupe en France n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire. Sur le réseau social X, l'opérateur Eurostar a recommandé aux voyageurs de reporter si possible leur trajet, en raison de la fermeture du tunnel sous la Manche et "de l'incertitude persistante". Le trafic est interrompu jusqu'au milieu de l'après-midi au minimum, ajoute Eurostar, indiquant que les trains prévus dans la soirée sont pour l'heure maintenus. "Le blocage du tunnel sous la Manche est inacceptable. Une solution doit être immédiatement trouvée", a réagi sur X le ministre français des Transports, Clément Beaune. "J'appelle chacun à la responsabilité, pour assurer la circulation et les départs en vacances dans de bonnes conditions", a-t-il ajouté. La porte-parole de Getlink a déclaré que le groupe était "en contact permanent avec les organisations syndicales pour trouver un dénouement à la situation". (Reportage Tassilo Hummel, Piotr Lipinski et Sudip Kar-Gupta, Blandine Hénault pour la version française)