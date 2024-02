Une grève perturbe les transports publics dans les villes d'Allemagne

Une grève perturbe les transports publics dans les villes d'Allemagne













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les transports publics étaient à l'arrêt vendredi dans de nombreuses villes d'Allemagne en raison d'une grève organisée par le syndicat Verdi pour réclamer de meilleures conditions de travail. Cette grève de 24 heures, qui concerne tous les Länder du pays sauf la Bavière, s'ajoute à la liste des mouvements sociaux que connaît l'Allemagne depuis plusieurs semaines, notamment dans le domaine des transports. Verdi exige notamment une réduction du temps de travail et une augmentation des congés payés pour les 90.000 employés appelés à cesser le travail. "Nous avons une pénurie dramatique de personnel dans les transports publics et une pression incroyable sur les employés. Des bus et des trains sont annulés tous les jours dans toutes les zones parce qu'il n'y a pas assez de personnel", a dit la vice-présidente de Verdi, Christine Behle, citée dans un communiqué. Jeudi, une grève du personnel de sécurité dans 11 aéroports d'Allemagne a entraîné l'annulation ou le retard d'environ 1.100 vols, affectant 200.000 voyageurs, selon la fédération aéroportuaire allemande ADV. Des perturbations étaient encore attendues ce vendredi à Hambourg, où Verdi appelle le personnel au sol à cesser le travail jusqu'à minuit pour obtenir des hausses de salaire et une prime exceptionnelle de 3.000 euros face à l'inflation. (Rédigé par Nette Nöstlinger et Klaus Lauer, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)