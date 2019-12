Une fusillade fait six morts dans un hôpital tchèque

Crédit photo © Reuters

PRAGUE (Reuters) - Un homme a ouvert le feu mardi matin dans un hôpital d'Ostrava, dans l'est de la République tchèque, tuant six personnes, et s'est suicidé alors qu'il était pris en chasse par la police, ont annoncé les autorités.

La fusillade a éclaté peu après 07h00 locales (06h00 GMT) dans une salle d'attente de l'hôpital universitaire de la ville, située à la frontière polonaise, a précisé la police tchèque.

L'hôpital a été évacué et le secteur bouclé.

Trois heures plus tard, le suspect s'est suicidé dans une voiture alors que les policiers qui le traquaient s'apprêtaient à intervenir, a confirmé la police.

Il était âgé de 42 ans. Selon la radio publique, qui cite son employeur, il s'agit d'un technicien du bâtiment qui était en congé maladie. L'enquête n'a pas encore déterminé les raisons de son geste. Le Premier ministre Andrej Babis a parlé d'un "acte isolé". Il est attendu à Ostrava, tout comme le ministre de l'Intérieur, Jan Hamacek.

Il s'agit de la plus grave fusillade sur le sol tchèque depuis février 2015, quand un homme avait abattu huit personnes dans un restaurant d'Uhersky Brod avant de se donner la mort.

Le directeur de l'hôpital, Jiri Havrlant, a précisé à la télévision que cinq des victimes étaient mortes sur le coup. Une sixième a succombé alors qu'elle était opérée en urgence. On compte aussi deux blessés dans un état grave, a-t-il ajouté.

(Robert Muller, Jan Lopatka et Jason Hovet; version française Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief, édité par Simon Carraud)