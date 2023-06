Une fusillade fait au moins deux morts en Virginie

par Daniel Trotta et Steve Gorman 7 juin (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées mardi dans une fusillade survenue lors d'une cérémonie de remise des diplômes organisée dans la ville de Richmond, dans l'Etat américain de Virginie, a annoncé la police. La fusillade est survenue alors que des personnes sortaient d'un auditorium situé sur le campus de l'université du Commonwealth de Virginie où s'était déroulé la cérémonie de remise des diplômes d'un lycée de Richmond. Un suspect, un homme âgé de 19 ans qui connaissait l'une des victimes, a été arrêté. Les deux victimes étaient âgées de 18 et 36 ans, a annoncé le chef de la police de Richmond, Rick Edwards. Un homme de 31 ans est gravement blessé, mais les jours des quatre autres blessés ne sont plus en danger, a-t-il précisé. Une fillette de neuf ans a été percutée par une voiture et d'autres personnes ont été blessées après avoir chuté dans la confusion qui a suivi la fusillade, a ajouté Rick Edwards. Le suspect a fui les lieux de la fusillade avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Il avait en sa possession quatre armes de poing, a indiqué Rick Edwards. Cette fusillade est la 279e fusillade de masse recensée depuis le début de l'année, selon l'organisation à but non lucratif des Archives de la violence armée (Gun Violence Archive). Celle-ci définit une fusillade de masse comme une fusillade ayant fait au moins quatre morts, sans compter le tireur. (Reportage Daniel Trotta et Steve Gorman; version française Camille Raynaud)