Une fusillade fait 18 morts dans le Maine, suspect en fuite

par Richard Valdmanis et Gabriella Borter LEWISTON, Maine (Reuters) - Des centaines de policiers étaient toujours à la recherche jeudi matin de l'auteur présumé de fusillades dans une salle de bowling et un bar de la ville de Lewiston, dans l'Etat américain du Maine, qui ont fait la veille 18 morts et 13 blessés, selon le bilan annoncé par la gouverneure Janet Mills. "C'est une sombre journée pour le Maine", a déclaré Janet Mills lors d'une conférence de presse organisée jeudi matin à laquelle participait aussi le chef de la police de Lewiston. Elle a souligné que le suspect était "considéré armé et dangereux", rappelant la consigne donnée par la police aux habitants de se confiner chez eux. Les écoles publiques du sud du Maine, où se focalisaient les recherches, ont été fermées. Les forces de l'ordre ont identifié un tireur présumé, Robert R. Card, 40 ans, après avoir diffusé des photos montrant un homme pointant ce qui semble être un fusil semi-automatique. "Des centaines de policiers enquêtent à travers l'Etat afin de déterminer le lieu où se trouve M. Card, un suspect potentiel", a déclaré le commissaire à la sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, devant les journalistes. Selon plusieurs médias, les forces de l'ordre du Maine ont indiqué dans un bulletin d'information que Robert R. Card était un instructeur formé au maniement des armes et un réserviste de l'armée américaine, qui avait récemment rapporté qu'il avait souffert de troubles mentaux. "Robert R. Card aurait également été interné pendant deux semaines dans un hôpital psychiatrique lors de l'été 2023 avant d'être autorisé à en sortir", indique un bulletin diffusé par le centre d'information et d'analyse du Maine. Reuters n'a pas été en mesure d'établir l'authenticité de ce bulletin d'information. L'agence Associated Press a rapporté qu'il avait été diffusé par les forces de l'ordre. Les fusillades se sont produites dans un bowling et un bar-restaurant de Lewiston, qui compte une population d'environ 38.000 habitants et se trouve à environ 56 kilomètres au nord de Portland, la plus grande ville du Maine. Plusieurs médias avaient rapporté qu'une troisième fusillade était survenue dans un centre de distribution de la chaîne de magasins Walmart mais l'entreprise a ensuite publié un démenti. Le centre médical de Lewiston a indiqué qu'il avait pris en charge un grand nombre de victimes après une fusillade de masse et qu'il se coordonnait avec les hôpitaux de la région pour l'accueil des patients. Le président Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec des élus locaux. Il a proposé un soutien fédéral à l'Etat après les attaques, a annoncé la Maison blanche. Il s'agit de la pire attaque de ce genre survenue aux Etats-Unis depuis au moins le mois d'août 2019, lorsqu'un homme avait ouvert le feu dans un magasin Walmart de la ville d'El Paso, au Texas, tuant 23 personnes. Depuis 2012, le nombre d'homicides recensés chaque année dans le Maine varie entre 16 et 29, selon la police de l'Etat. (Reportage Rich Valdmanis et Gabriella Borter à Lewiston, avec Rich McKay; version française Camille Raynaud, Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse)