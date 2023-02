Une fusillade dans une université du Michigan fait 3 morts

Une fusillade dans une université du Michigan fait 3 morts













(Actualisé avec mort du suspect) 14 février (Reuters) - Un assaillant a ouvert le feu lundi soir sur le campus de l'université de Michigan State, faisant au moins trois morts et cinq blessés, a rapporté la police locale, indiquant par la suite que l'assaillant, qui aurait agi seul, s'était donné la mort. Si peu de détails sur l'assaillant et l'incident ont été communiqués dans l'immédiat, un responsable de la police universitaire a déclaré que des coups de feu ont été tirés dans deux bâtiments distincts. Appelée pour intervenir à la suite des coups de feu, la police a retrouvé des victimes dans les deux lieux, a ajouté Chris Rozman lors d'un point de presse télévisé organisé en fin de soirée, environ trois heures après l'incident. Il a confirmé qu'au moins cinq personnes avaient été transportées à l'hôpital, dont certaines dans un état jugé critique. La police universitaire a annoncé par la suite via Twitter qu'au moins trois personnes avaient été tuées. (Reportage Dan Whitcomb et Steve Gorman à Los Angeles, Eric Beech à Washington; version française Jean Terzian)