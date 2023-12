Une frégate française abat deux drones tirés du Yémen en mer Rouge

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La frégate Languedoc de la marine française a abattu samedi soir deux drones tirés du Yémen qui se dirigeaient vers elle en mer Rouge, a annoncé dimanche le ministère des Armées. "L’interception et la destruction de ces deux menaces caractérisées ont eu lieu vers 21h30 puis vers 23h30 (heures françaises) à 110 km des côtes du Yémen, à hauteur de Al Hudaydah", a précisé le ministère dans un communiqué. Les Houthis, affiliés à l'Iran et qui contrôlent une partie du Yémen, ont menacé samedi de s'en prendre à tous les navires se dirigeant vers Israël en mer Rouge, en geste de soutien aux Palestiniens. Ils ont déjà attaqué plusieurs navires liés à des entreprises ou des hommes d'affaires israéliens ces dernières semaines et se sont notamment emparés d'un cargo le mois dernier en le prenant d'assaut par hélicoptère. La marine américaine est intervenue la semaine dernière après une attaque contre trois navires commerciaux dans les eaux internationales de la mer Rouge, voie maritime essentielle au commerce international, notamment de pétrole. Les Houthis ont aussi tenté de tirer des drones en direction du territoire israélien depuis le début du conflit dans la bande de Gaza déclenché par l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre. (Rédigé par Bertrand Boucey)