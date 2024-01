Une frappe israélienne tue un chef militaire du Hezbollah au Liban

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Une frappe israélienne a tué lundi dans le sud du Liban un chef militaire de la force Radwan, présentée comme l'unité d'élite du Hezbollah, ont déclaré à Reuters trois sources sécuritaires. Le "parti de Dieu" a perdu plus de 130 combattants dans des frappes israéliennes intervenues depuis le 7 octobre dernier, date de l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël. Wissam Hassan Tawil, commandant d'une unité de Radwan, et un autre combattant du Hezbollah ont été tués lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient a été touchée dans le village de Majdal Selm, à quelque 6 km de la frontière, ont indiqué trois sources de sécurité au Liban. Israël n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le Hezbollah a diffusé des photos de Wissam Hassan Tawil en compagnie de dirigeants du Hezbollah, dont le secrétaire général Sayyed Hassan Nasrallah et Imad Mughniyeh, commandant du groupe qui a été tué en Syrie en 2008. Une autre photo le montre assis à côté du défunt chef de la Force Qods iranienne, Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone américain à Bagdad il y a quatre ans. Le Hezbollah affirme soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza. Les hostilités entre le groupe et Israël ont été largement circonscrites aux zones proches de la frontière. Les tensions sont montées d'un cran la semaine dernière après l'assassinat près de Beyrouth du numéro deux du bureau politique du Hamas palestinien, Saleh al-Arouri. Israël n'a ni confirmé ni infirmé sa responsabilité dans cette attaque. Samedi, le Hezbollah a déclaré avoir tiré 62 roquettes sur un poste d'observation israélien clé, en guise de "réponse préliminaire" à l'assassinat de Saleh al-Arouri. Parmi les autres membres de la force Radwan morts depuis le déclenchement du conflit, figure Abbas Raad, fils d'un homme politique important du Hezbollah. Il a été tué lors d'une frappe israélienne en novembre. Le leader du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a mis en garde Israël dans deux discours télévisés la semaine dernière contre le lancement d'une guerre de grande envergure au Liban. (Laila Bassam, rédigé par Maya Gebeily et Tom Perry ; version française Nicolas Delame et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)