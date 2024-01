Une fillette palestinienne de trois ans tuée lors d'une fusillade avec la police israélienne

JÉRUSALEM (Reuters) - La police israélienne a tué une fillette palestinienne de trois ans à l'intérieur d'une voiture en Cisjordanie en ouvrant le feu sur un autre véhicule soupçonné d'aggression, ont indiqué les services d'urgence israéliens. La police des frontières a déclaré avoir ouvert le feu sur un couple à bord d'une voiture qui avait percuté deux Israéliens à un carrefour en Cisjordanie occupée, non loin de Jérusalem. Les ambulanciers israéliens ont déclaré avoir tenté de porter secours à la fillette dont le décès a été constaté. Un Israélien a en outre été légèrement blessé, ont indiqué les secours. Dans un communiqué, la police israélienne dit avoir "neutralisé" les deux personnes qui se trouvaient dans la voiture accusée d'avoir pris pour cible la police des frontières, sans fournir de détails. (Reportage Emily Rose et Ali Sawafta; Version française Elizabeth Pineau)