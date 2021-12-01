Une filiale d'ADP choisie pour le renouvellement de la concession de l'aéroport d'Antalya
1er décembre (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* UN GROUPEMENT FORMÉ PAR TAV AIRPORTS (51 %), MEMBRE DU GROUPE ADP, ET FRAPORT (49 %) A REMPORTÉ L'APPEL D'OFFRES POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DE L'AÉROPORT D'ANTALYA
* CETTE CONCESSION A POUR OBJET LA RÉALISATION D'INVESTISSEMENTS POUR AUGMENTER LES CAPACITÉS DE L'AÉROPORT EN CONTREPARTIE DU DROIT DE L'EXPLOITER PENDANT 25 ANS
* LOYER TOTAL DE LA CONCESSION DÛ À L'AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE TURQUE (DHMI) EST DE 7,25 MILLIARDS D'EUROS (HORS TVA)
* 25% DU LOYER (1,8 MILLIARD D'EUROS) SERONT VERSÉS DANS LES 90 JOURS SUIVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE CONCESSION
* LA REDEVANCE DE SERVICE SERA DE 17 EUROS PAR PASSAGER INTERNATIONAL AU DÉPART ET DE 3 EUROS PAR PASSAGER DOMESTIQUE AU DÉPART PENDANT LA NOUVELLE PÉRIODE DE CONCESSION
* L'INVESTISSEMENT VISANT À AUGMENTER LES CAPACITÉS DE L'AÉROPORT À 80 MILLIONS DE PASSAGERS PAR AN EST ESTIMÉ À ENVIRON 765 MLNS D'EUROS DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE CONCEPTION-RÉALISATION À PRIX FORFAITAIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !