Une femme de confession juive blessée dans une attaque à l'arme blanche à Lyon

Une femme de confession juive blessée dans une attaque à l'arme blanche à Lyon













PARIS, (Reuters) - Une femme de confession juive a été blessée samedi à Lyon dans une attaque à l'arme blanche et un suspect est toujours recherché, ont annoncé la police et le maire de la ville. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dit qu'une inscription antisémite avait été retrouvée sur la porte du domicile de la victime. "Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches", a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter. Un porte-parole de la police a indiqué qu'il n'était pas en mesure de confirmer le caractère antisémite de l'attaque. Les incidents antisémites se sont multipliés dans le monde entier depuis l'attaque menée par le Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre et la guerre déclenchée ensuite par Israël contre le groupe islamiste palestinien dans la bande de Gaza. (Reportage Sudip Kar-Gupta; version française Camille Raynaud)