Une famille sur quatre est monoparentale, selon l'Insee

(Reuters) - Une famille sur quatre en France était monoparentale en 2020, ce qui représente une hausse de 3 points par rapport à 2011, selon une étude de l'Insee publiée lundi.

En 2020, deux millions de familles en France (hors Mayotte) étaient constituées d'un parent sans conjoint résidant le plus souvent avec un seul enfant, explique l'institut.

Le modèle de famille traditionnelle restait majoritaire l'année dernière (66% de familles), même si sa part a diminué de 3 points entre 2011 et 2020 à 5,3 millions de familles.

La part de familles recomposées restait stable en 2020. Quatre sur dix familles, soit 717.000 foyers, vivaient avec trois enfants ou plus à la maison.

En 2020, 8,0 millions de familles vivaient avec au moins un enfant mineur à la maison. 1,7 million de familles vivaient avec trois enfants ou plus à la maison, dont au moins un était mineur.

Selon l'étude, les familles monoparentales et recomposées occupent plus souvent que les familles traditionnelles des logements surpeuplés alors que les enfants des familles monoparentales et nombreuses se retrouvent plus souvent que les autres en situation de pauvreté.

