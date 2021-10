Une explosion à Kaboul tue plusieurs civils, annoncent les taliban

(Reuters) - Plusieurs civils ont trouvé la mort dimanche dans une explosion à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, a annoncé le porte-parole des taliban Zabihullah Mujahid sur Twitter.

La déflagration a eu lieu près de l'entrée de la mosquée Eidgah, a-t-il ajouté. Les circonstances plus précises de l'explosion n'étaient pas connues dans l'immédiat, et le porte-parole n'a pas précisé le nombre exact de morts et de blessés.

"Toutes les victimes sont des civils", a indiqué une source proche des taliban à Reuters.

Un autre officiel taliban a dit à Reuters que deux civils avaient été tués et trois blessés.

L'explosion n'a jusqu'ici pas été revendiquée.

Les leaders taliban, de retour au pouvoir, sont sous la pression de la communauté internationale pour renoncer à tout lien avec des groupes comme l'Etat islamique et Al-Qaïda.

Ils ont assuré que les militants de ces groupes n'étaient pas actifs dans le pays, mais l'Etat islamique a récemment revendiqué des attentats à la bombe dans la ville de Jalalabad, dans l'Est de l'Afghanistan.

