Une ex-adepte de Charles Manson pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle













par Daniel Trotta et Steve Gorman LOS ANGELES (Reuters) - Une cour d'appel californienne a annulé mardi la décision du gouverneur de l'Etat Gavin Newsom, qui avait rejeté en 2022 la libération conditionnelle de Leslie Van Houten, une des adeptes de la "Manson Family" condamnée pour l'équipée meurtrière de l'été 1969. Leslie Van Houten, 73 ans, était à l'époque la plus jeune des adeptes de Charles Manson à avoir été condamnée dans le cadre des sept meurtres commis en août 1969 par des membres du groupe, dont celui de Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski. La commission des libérations conditionnelles de l'Etat de Californie a recommandé Leslie Van Houten pour une libération sur parole à cinq reprises depuis 2016, ce qui lui a été refusé chaque fois. La décision de la cour d'appel du 2e district de l'Etat de Californie s'est ralliée aux conclusions de la commission des libérations conditionnelles selon lesquelles Leslie Van Houten, qui avait 19 ans lorsque les meurtres ont été commis, a été réhabilité et ne représente plus un danger pour la société. Le gouverneur de Californie pourrait faire appel de cette décision. Charles Manson, jugé coupable d'avoir incité à assassiner sept personnes dans le cadre d'un plan visant à provoquer un conflit racial, est mort en détention en 2017 à l'âge de 83 ans. Leslie Van Houten n'a pas été jugée coupable de l'assassinat de Sharon Tate et de quatre autres personnes qui se trouvaient dans la villa où la jeune actrice, enceinte, vivait avec Polanski, mais pour le meurtre, le lendemain, de Leno et Rosemary LaBianca à leur domicile de Los Angeles. Elle a été condamnée à mort en 1971, avant que sa peine soit commuée en réclusion criminelle à perpétuité, jugement confirmé au terme d'un second procès en 1978. (Reportage Steve Gorman à Los Angeles, avec la contribution de Daniel Trotta à Carlsbad, Californie; version française Camille Raynaud)