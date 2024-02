Une étude de Séoul auprès de transfuges montre un sous-développement de la Corée du Nord

SEOUL (Reuters) - La majorité des Nord-Coréens arrivés en Corée du Sud au cours de la dernière décennie ont déclaré n'avoir jamais reçu de rations de la part du gouvernement de Kim Jong-un et survivre grâce à l'économie parallèle, selon une étude publiée mardi par le ministère de l'Unification de Séoul. Le rapport sur la situation économique et sociale de la Corée du Nord est basé sur des entretiens avec plus de 6.300 transfuges ayant franchi la frontière entre 2013 et 2022. Le ministère a débuté ces entretiens en 2010 mais c'est la première fois qu'il en publie les résultats. La Corée du Nord a été confrontée à de lourdes pénuries alimentaires au cours des dernières décennies, souvent exacerbées par des catastrophes naturelles. Son économie a également été touchée par des sanctions internationales, et par l'effondrement du commerce frontalier pendant la pandémie. Plus de 72% des transfuges arrivés entre 2016 et 2020 ont déclaré n'avoir jamais reçu de rations alimentaires du gouvernement nord-coréen, selon l'étude, contre 62% de ceux arrivés avant 2000. Environ la moitié des transfuges arrivés entre 2016 et 2020 ont déclaré ne pas avoir reçu de salaire ou de nourriture dans le cadre de leur travail, contre environ un tiers avant l'an 2000. Chez les personnes interrogées s'étant échappées entre 2016 et 2020, 69% du revenu du foyer provenait de sources informelles, contre 39% des revenus pour le groupe antérieur à 2000. "Nous avons pu confirmer que l'environnement immobilier, médical et éducatif des résidents nord-coréens est toujours sous-développé, et que la marchandisation se poursuit dans de nombreux aspects de leur quotidien pour assurer leur survie", a déclaré le ministre de l'Unification, Kim Yung-ho, dans le rapport. (Reportage Hyonhee Shin; Version française Mathias de Rozario, édité par Blandine Hénault)