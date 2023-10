Une dizaine de blessés dans une attaque russe contre Kherson - gouverneur

(Reuters) - Une dizaine de personnes ont été blessées lors d'une attaque russe dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré le gouverneur régional. "La région de Kherson a vécu une nouvelle nuit terrible", a déclaré Oleksandr Prokoudine sur la plate-forme Telegram. Une femme de 27 ans et son bébé de neuf mois figurent parmi les victimes. Plusieurs maisons et des gazoducs ont été endommagés. Selon l'administration régionale, les forces russes ont mené 59 attaques sur l'oblast de Kherson au cours des dernières 24 heures. Dix-neuf impacts de frappes ont été recensés dans la ville du même nom et capitale régionale. (Lidia Kelly à Melbourne, version française Jean-Stéphane Brosse)