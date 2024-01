Une deuxième frégate française est arrivée en mer Rouge

PARIS, 25 janvier (Reuters) - Une deuxième frégate française est arrivée en mer Rouge dans le cadre des efforts visant à garantir la sûreté maritime et la liberté de navigation dans la région, a annoncé jeudi l'état-major. De nombreux transporteurs commerciaux ont décidé d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez pour emprunter d'autres itinéraires à la suite des attaques menées dans la région par les rebelles houthis du Yémen. Ces derniers, soutenus par l'Iran, affirment agir en solidarité avec les Palestiniens en raison du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. La frégate française Languedoc patrouille dans le détroit de Bab el-Mandeb depuis le 8 décembre, aux côtés d'une mission internationale dirigée par les États-Unis pour protéger les navires contre les attaques. Lors d'une conférence de presse hebdomadaire, un porte-parole de l'état-major a déclaré que la frégate Alsace avait franchi le canal de Suez la semaine dernière et poursuivait sa mission en mer Rouge et dans l'océan Indien. "En étroite coopération avec les alliés, les bâtiments français contribuent au respect du droit international et à la liberté de navigation", a-t-il dit. La France, qui souhaite conserver un commandement national sur ses opérations en mer Rouge, n'a pas participé aux frappes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre les rebelles houthis en raison du risque d'escalade des tensions régionales. (Reportage John Irish, Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)