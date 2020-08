Une demi-douzaine de projets d'attentats déjoués ces derniers mois, dit Pnat

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Au moins une demi-douzaine d'attentats ont été déjoués ces derniers mois en France, a annoncé lundi Jean-François Ricard, qui dirige le Parquet national antiterroriste (Pnat).

"Plusieurs attentats ont été déjoué, une demi-douzaine au moins" ces derniers mois, a déclaré le procureur de la République antiterroriste sur franceinfo, en soulignant que le niveau du risque terroriste restait "encore très important", alors que le procès des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris s'ouvre ce mercredi dans la capitale devant une cour d'assises spéciale.

Jean-François Ricard a précisé ne pas avoir d'informations sur le sort de Hayat Boumedienne, la compagne d'Amedy Coulibaly - qui avait tué quatre personnes lors de l'attaque du supermarché casher de la porte de Vincennes et une policière à Montrouge - qui figure parmi les 14 accusés devant être jugés lors de ce procès.

"Il y a quelques mois elle était encore en vie, aujourd'hui l'est-elle encore, je l'ignore totalement", a-t-il dit.

Près de six ans après ces attentats, la menace reste élevée en France, a souligné le procureur national antiterroriste.

"Nous savons, sans pouvoir vous donner plus de détails, qu'un certain nombre de ressortissants français sont d'abord libres encore en Syrie et peuvent agir, soit ont passé la frontière entre la Syrie et la Turquie", a-t-il expliqué sur franceinfo.

Au-delà de cette "menace exportée", principalement depuis la zone irako-syrienne car l'Etat islamique (EI) "a encore des moyens colossaux pour agir" malgré son effondrement militaire, des ressortissants d'autres pays que la France, ex-membres de l'EI, "ont pu passer les frontières et rejoindre le territoire français et mettre en place de nouvelles structures", a-t-il précisé en soulignant qu'une structure de ce type avait été démantelée en début d'année à Brest.

S'y ajoute une menace endogène "inspirée par l'idéologie islamiste", qui concerne des individus isolés souffrant parfois de déséquilibres mentaux, a-t-il rappelé.

Jean-François Ricard a également fait le point sur le sort des Français ayant combattu aux côtés des djihadistes et de leur entourage.

"Nous savons (...) qu'il y a environ 250 Français, hommes et femmes adultes, qui se trouvent en détention" dans la zone irako-syrienne, ainsi qu'environ 300 enfants, a-t-il dit, en ajoutant que 170 adultes, autant de femmes que d'hommes, étaient revenus en France dans le cadre des accords de coopération policière avec la Turquie.

"Chaque fois qu'une de ces personnes revient en France, elle est jugée", a insisté le magistrat.

Concernant ceux qui ont déjà été jugés et emprisonnés, "l'année dernière environ une quarantaine, un petit peu moins ont été remis en liberté. Cette année le chiffre sera légèrement supérieur, l'année prochaine on en aura plus de 60 qui seront remis en liberté et l'année suivante encore une quarantaine", a déclaré Jean-François Ricard, en précisant qu'ils faisaient l'objet d'un double suivi, administratif et judiciaire.

(Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)