Une délégation ouest-africaine envoyée au Niger rencontre le président déchu et le chef de la junte

Une délégation ouest-africaine envoyée au Niger rencontre le président déchu et le chef de la junte













Crédit photo © Reuters

ABUJA, Nigeria (Reuters) - Une délégation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a rencontré samedi au Niger le président déchu, Mohamed Bazoum, et le chef de la junte, Abdourahamane Tiani, a déclaré un porte-parole de la présidence nigériane. Les responsables de la Cédéao tentent de trouver des voies diplomatiques pour répondre à la crise provoquée par le coup d'État militaire du 26 juillet qui a renversé le président du Niger Mohamed Bazoum, aujourd'hui séquestré. Alors que les officiers putschistes avaient rejeté jusqu'à présent toutes les offres de médiation de la Cédéao, la délégation envoyée samedi a été accueillie à l'aéroport de Niamey par le Premier ministre nommé par la junte et devait s'entretenir avec les autorités autoproclamées, a indiqué une source à la Cédéao. L'ancien dirigeant militaire nigérian, Abdulsalami Abubakar, et le président de la Commission de la Cédéao, Omar Touray, font partie de la délégation envoyée au Niger, a déclaré la source. Le porte-parole de la présidence nigériane, Abdulaziz Abdulaziz, a publié une photo de montrant la délégation aux côtés de Mohamed Bazoum. "Après avoir rencontré (le chef de la junte), le général Abdourahamane Tiani, la délégation a rendu visite ce soir au président Mohamed Bazoum", a écrit Abdulaziz Abdulaziz sur le réseau social X, anciennement Twitter. Il n'a fourni aucun détail sur l'issue des discussions. La junte n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Abdourahamane Tiani a déclaré samedi soir lors d'une allocution télévisée que ni les chefs de la junte, ni "le peuple nigérien ne veulent la guerre, et ils restent ouvert au dialogue". Il a toutefois prévenu que le Niger restait prêt à se défendre si nécessaire. "Si une agression devait être entreprise à notre encontre, il ne s'agirait pas, comme certains le pensent, d'une promenade de santé", a-t-il déclaré. DES MILLIERS DE VOLONTAIRES SOUTIENNENT LA JUNTE La volonté de la junte de ne pas céder aux pressions extérieures a reçu le soutien de nombreux Nigériens. Des milliers de partisans de la junte se sont rassemblés samedi dans un stade de Niamey pour se faire inscrire sur des listes en tant que volontaires lors d'un recensement officieux. Les organisateurs de ce recensement ont indiqué qu'il ne visait pas à enrôler des volontaires dans l'armée, mais plutôt à établir une liste de personnes souhaitant apporter leurs compétences civiles en cas d'intervention de la Cédéao. De nombreuses personnes venues se faire inscrire, des jeunes hommes pour la plupart, semblaient toutefois prêts à se battre. "Ils ont appelé la jeunesse pour répondre à une possible attaque sur notre terre. Nous sommes prêts à toute attaque" a déclaré Tahirou Seydou Abdoul Nassirou. "Ma vie, je donne ma vie pour mon pays." La Cédéao a indiqué vendredi être convenue d'une date pour une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger si les efforts diplomatiques échouent. Devant l'affluence de volontaires, le recensement a été reporté. (Reportage Felix Onuah, rédigé par Alessandra Prentice; version française Elizabeth Pineau et Camille Raynaud)