Une délégation iranienne arrive en Arabie saoudite, l'ambassade de Riyad rouverte

DUBAI, 12 avril (Reuters) - Une délégation iranienne est arrivée en Arabie saoudite mercredi pour discuter de la procédure de réouverture de l'ambassade de Téhéran, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères, tandis que l'ambassade d'Iran à Riyad a bien rouvert ses portes. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés à Pékin au début du mois pour une première réunion officielle depuis plus de sept ans, après que la Chine a négocié un accord visant à rétablir les relations entre les puissances régionales. "La délégation iranienne prendra les mesures nécessaires à Riyad et à Djeddah pour installer l'ambassade et le consulat général", avait déclaré le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanaani, dans un communiqué. L'Arabie saoudite avait rompu ses liens avec l'Iran en 2016 à la suite de l'assaut de son ambassade à Téhéran par des manifestants iraniens qui protestaient contre l'exécution d'un imam chiite par Ryad. La détente entre le royaume sunnite et la théocratie révolutionnaire chiite pourrait contribuer à stabiliser le Moyen-Orient, où les deux parties ont soutenu des forces sectaires par procuration qui sont soit à couteaux tirés, soit ouvertement en guerre. (Reportage Elwely Elwelly ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)