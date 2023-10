Une délégation du Hamas en visite à Moscou

(Actualisé avec déclarations du ministère et du Hamas) MOSCOU, 26 octobre (Reuters) - Une délégation du Hamas s'est rendue à Moscou jeudi pour des discussions sur la libération d'otages étrangers, russes notamment, capturés par le groupe islamiste palestinien lors de ses attaques en Israël, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, cité par les agences de presse. Abou Marzouk, haut responsable du Hamas, a participé aux entretiens, selon l'agence Tass. "Des contacts ont été maintenus avec lui conformément à l'appel russe à la libération immédiate des otages étrangers dans la bande de Gaza. Les questions concernant l'évacuation des ressortissants russes et étrangers du territoire de l'enclave palestinienne ont aussi été discutées", écrit l'agence. Le Hamas a diffusé son propre communiqué pour saluer les efforts du président Vladimir Poutine et du ministère des Affaires étrangères visant à mettre un terme "aux crimes d'Israël soutenus par l'Occident", selon l'agence RIA. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré lors de son point de presse hebdomadaire que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Baghiri Kani, chargé des négociations sur le nucléaire, se trouvait lui aussi dans la capitale russe et qu'il s'était entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)