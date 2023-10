Une délégation du Hamas en visite à Moscou

MOSCOU (Reuters) - Une délégation du Hamas est actuellement en visite à Moscou, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors de son point de presse quotidien, sans fournir de détails. Selon l'agence de presse RIA, qui cite une source palestinienne, Abou Marzouk, haut responsable du groupe islamiste palestinien, fait partie de cette délégation. Maria Zakharova a également déclaré que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Baghiri Kani, chargé des négociations sur le nucléaire, se trouvait lui aussi dans la capitale russe et qu'il s'était entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)