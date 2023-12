Une délégation du Djihad islamique palestinien en déplacement au Caire

LE CAIRE (Reuters) - Une délégation du Djihad islamique palestinien, allié du Hamas et dont on sait qu'il détient des prisonniers israéliens à Gaza, est arrivée au Caire pour s'entretenir avec des responsables de sécurité égyptienne, a fait savoir dimanche à Reuters un membre du groupe au fait des discussions. Les entretiens porteront sur "les moyens de mettre fin à l'agression israélienne contre notre peuple", a déclaré le membre du Djihad islamique, qui a jusqu'à présent rejeté tout nouvel accord d'échange de prisonniers tant qu'Israël ne mettrait pas fin à son offensive sur Gaza. (Reportage Nidal Al-Mughrabi, rédigé par Nadine Awadalla ; version française Kate Entringer)