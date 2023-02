Une délégation des Etats-Unis se rend au Pakistan pour "restaurer les liens"

par Kanishka Singh WASHINGTON (Reuters) - Le département d'Etat américain a annoncé lundi qu'une délégation menée par l'un de ses hauts représentants se rendrait cette semaine au Pakistan, alors que Washington et Islamabad souhaitent restaurer des liens distendus durant le mandat de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan. Dans un communiqué, le département d'Etat américain a indiqué que cette délégation effectuerait des visites au Bangladesh et au Pakistan, du 14 au 18 février, pour s'y entretenir avec des représentants gouvernementaux, des membres de la société civile et des chefs d'entreprises. Imran Kan, destitué en avril dernier, a antagonisé les Etats-Unis tout au long de son mandat, saluant notamment la prise de pouvoir des taliban en Afghanistan en 2021 et accusant Washington d'avoir orchestré un complot destiné à le chasser du pouvoir l'an dernier. Ces accusations visant les Etats-Unis ont été démenties par Washington et par le Conseil de sécurité nationale pakistanais. La visite de la délégation américaine intervient alors que le Pakistan, désormais dirigé par Shehbaz Sharif, fait face à une grave crise économique et peine à se relever des vastes inondations qui ont ravagé le pays l'an dernier. Le département d'Etat américain a indiqué que la coopération sécuritaire, les liens économiques et la lutte conjointe contre le changement climatique feraient partie des sujets abordés avec les représentants pakistanais. (Reportage Kanishka Singh; version française Jean Terzian)