Une délégation africaine pour la paix en Ukraine va se rendre à Moscou, selon le Kremlin

MOSCOU, 18 mai (Reuters) - Le Kremlin a déclaré jeudi qu'une délégation de pays africains souhaitant présenter une initiative pour mettre fin au conflit en Ukraine se rendrait à Moscou. Les détails du plan de paix africain n'ont pas été révélés publiquement mais le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé mardi que le président ukrainien Volodimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine avaient tous deux accepté de rencontrer une délégation de dirigeants africains. "Un groupe de pays enverra en effet une délégation, qui se rendra également à Moscou", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que les dates exactes n'avaient pas encore été fixées. "Nous avons déjà dit que nous étions prêts à écouter avec beaucoup d'attention toute proposition qui contribuerait à résoudre la situation en Ukraine", a-t-il poursuivi. Plusieurs pays ont proposé de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, notamment la Chine, dont un diplomate de haut rang a entamé cette semaine une tournée en Europe afin de promouvoir le plan de Pékin. (Reportage de Reuters, rédigé par Caleb Davis, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)