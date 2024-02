Une croissance économique russe "en trompe-l'oeil" (FMI)

Une croissance économique russe "en trompe-l'oeil" (FMI)













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'économie russe s'apprête à connaître des temps difficiles car l'exode déclenché par la guerre en Ukraine et le manque d'accès à la technologie mettront l'activité sous pression, malgré des dépenses militaires élevées, a déclaré lundi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. L'économie a fortement rebondi après s'être effondrée en 2022, mais la croissance est désormais dépendante de la production d'armes et de munitions financée par l'État. Kristalina Georgieva, qui s'exprimait sur CNBC, a déclaré que le FMI prévoyait une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,6% pour la Russie cette année, soutenue par le déploiement massif des réserves budgétaires dans l'effort de guerre. Aujourd'hui, en Russie, la production militaire augmente et la consommation diminue, a-t-elle résumé. "C'est à peu près ce à quoi ressemblait l'Union soviétique : un niveau élevé de production et un faible niveau de consommation", a-t-elle ajouté. L'économie russe a connu une croissance de 3,6% en 2023, après une contraction de 1,2% en 2022. Des économistes basés en Russie ont mis en évidence la mauvaise qualité de la croissance économique. Les missiles et les obus peuvent contribuer à l'augmentation du PIB, mais n'offrent que des avantages limités à la population. "Je pense que l'économie russe va connaître des temps très difficiles en raison de l'exode de sa population et d'un accès limité à la technologie", a déclaré Kristalina Georgieva. "Si ce chiffre (2,6%) semble être bon, il masque des problèmes plus importants", a conclu la dirigeante. (Reportage Alexander Marrow et Darya Korsunskaya, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)