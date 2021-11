Une coupure du gaz nuirait aux relations entre Minsk et Moscou, dit Poutine

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a déclaré samedi que la Biélorussie ne l'avait pas consulté avant de menacer de bloquer le transit de gaz naturel russe vers l'Europe, ajoutant qu'une telle décision risquerait de nuire aux relations entre Minsk et Moscou, son principal allié. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a menacé jeudi de riposter à toute nouvelle sanction de l'Union européenne contre Minsk relative à la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et l'UE, évoquant l'idée d'empêcher le gaz et d'autres marchandises de transiter par son pays.

"Que se passera-t-il si nous bloquons le transit du gaz naturel ?", a-t-il déclaré devant son conseil des ministres, selon l'agence de presse nationale Belta: Cet avertissement a brièvement fait monter les prix du gaz en Europe, dont environ un tiers des approvisionnements vient de Russie, notamment via le gazoduc Yamal-Europe qui traverse la Biélorussie en direction de la Pologne et de l'Allemagne. La section biélorusse du gazoduc Yamal-Europe appartient à la société russe Gazprom. "J'ai récemment parlé à (Loukachenko) à deux reprises et il ne m'en a pas parlé une seule fois, il n'y a même pas fait allusion", a déclaré Poutine dans un entretien à la télévision d'État. "Bien sûr, en théorie, Loukachenko, en tant que président d'un pays de transit, pourrait ordonner que nos approvisionnements (en gaz) vers l'Europe soient coupés. Mais cela signifierait une rupture de notre contrat de transit de gaz et j'espère que cela n'arrivera pas", a ajouté le chef du Kremlin. La Russie est la plus proche alliée de la Biélorussie, à qui elle fournit argent, énergie à bon marché et aide militaire. Si Minsk mettait ses menaces de coupure à exécution, cela "causerait de grands dommages" au secteur énergétique européen et "n'aiderait pas à développer nos relations avec la Biélorussie en tant que pays de transit", a souligné Vladimir Poutine.

(Reportage Katya Golubkova et Tom Balmforth ; version française Elizabeth Pineau)