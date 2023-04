Une Convention citoyenne approuve le suicide assisté en France

PARIS, 2 avril (Reuters) - Une convention citoyenne, réunissant 184 participants, a majoritairement voté en faveur de la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, montre leur rapport final publié dimanche. A l'issue de neuf sessions de travail et 27 jours de débat, la Convention citoyenne a présenté ses conclusions dans lesquelles elle indique que 76% des participants ont tranché en faveur de l'ouverture d'un accès à une aide active à mourir. A l'opposé, 23% se sont prononcés contre, mettant en avant la méconnaissance et la faible application de la loi dite Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Ces opposants disent ainsi privilégier d'abord une pleine et entière application du cadre actuel. Emmanuel Macron doit recevoir lundi les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, en présence de François Braun, le ministre de la Santé, d'Olivier Veran, le porte-parole du gouvernement, et d'Agnès Firmin Le Bodo, la ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé. (Rédigé par Claude Chendjou)