Une confrontation armée entre Taiwan et la Chine hors de question, dit Tsai

TAIPEI (Reuters) - Une confrontation armée entre Taiwan et la Chine n'est "absolument pas une option", a déclaré lundi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, promettant de renforcer les défenses de l'île démocratique et réitérant son ouverture à un dialogue avec Pékin, qui a accru sa pression militaire et politique.

Au cours d'une allocution devant le palais présidentiel pour la fête nationale, Tsai Ing-wen a estimé qu'il était "regrettable" que la Chine ait intensifié son intimidation et menacé la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région.

La Chine ne doit pas penser qu'il y a matière à compromis dans l'engagement des Taïwanais à la démocratie et la liberté, a ajouté la dirigeante.

"Je veux faire comprendre clairement aux autorités de Pékin qu'une confrontation armée n'est absolument pas une option pour nos deux camps", a dit Tsai Ing-wen, appelant à respecter la souveraineté et les libertés de Taïwan pour permettre une reprise des "interactions constructives" dans le détroit de Taiwan.

Mais l'île va aussi démontrer qu'elle prend ses responsabilités pour assurer sa propre défense, a déclaré la présidente taïwanaise, indiquant que Taipei allait accélérer la production de missiles de précisions et de navires de pointe, tout en se procurant des armes ultra-mobiles afin d'être en mesure de répondre aux "menaces militaires externes".

(Reportage Yimou Lee et Ben Blanchard; rédigé par le bureau de Paris)