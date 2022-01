Une cinquantaine de personnes massacrées dans le nord-ouest du Nigeria

KEBBI, Nigeria (Reuters) - Des dizaines d'hommes armés circulant à moto ont massacré plus de 50 personnes dans un village du nord-ouest du Nigeria, ont déclaré dimanche des habitants.

Selon un ancien du village, les assaillants sont entrés à Dankade, dans l'Etat de Kebbi, vendredi soir, et ont affronté les soldats et policiers présents sur place avant de tuer des villageois, de brûler des magasins et des silos à grain et d'emporter du bétail samedi après le départ des forces de sécurité.

"Ils ont tué deux soldats, un policier et une cinquantaine de villageois. Ils ont pris en otage le chef communautaire de Dankade et de nombreux villageois, en majorité des femmes et des enfants", a dit Abdullahi Karman Unashi à Reuters.

Il y a une semaine, des hommes armés avaient tué environ 200 personnes dans l'Etat voisin de Zamfara, dans cette région du nord-ouest du Nigeria qui est l'épicentre de la violence du groupe djihadiste Boko Haram et d'autres groupes armés depuis des années.

(Reportage de Garba Muhammad, avec Felix Onuah à Abuja, version française Tangi Salaün)