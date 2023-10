Une cinquantaine d'actes antisémites et une vingtaine d'interpellations en France, dit Darmanin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations sur le territoire français a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'une visite d'une école juive de Sarcelles (Val-d'Oise), ajoutant qu'une cinquantaine d'actes antisémites avaient été perpétrés depuis samedi. Trois personnes étrangères ont également été expulsées du territoire français depuis samedi, a ajouté Gérald Darmanin. "J’ai donné comme consignes de fermeté aux préfets (...) que s’agissant d'une personne qui ne serait pas de nationalité française et, quel que soit son statut, nous procédions à son retrait le plus immédiat de son titre de séjour et de l’expulsion immédiate de ces personnes, c’est le cas de trois personnes sur le territoire national depuis samedi". Le ministre de l'Intérieur a ajouté que 500 lieux (synagogues, écoles) étaient protégés par 10.000 policiers et gendarmes. Aux côtés de Gérald Darmanin, Gabriel Attal le ministre de l'Education a indiqué avoir reçu des "alertes" concernant des "élèves de confession juive qui ont pu faire l'objet d'agressions dans leurs établissements". "J’ai eu l’occasion hier soir de demander que le Procureur de la République soit saisi d’une agression dont a été victime un élève en Île-de-France, un lycéen dont le t-shirt a été arraché par des camarades. On saisira systématiquement le Procureur de la République. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos enfants tranquilles", a-t-il ajouté. A la suite de l'attaque du Hamas en Israël, les autorités françaises ont renforcé la surveillance des lieux de cultes juifs sur le territoire hexagonal. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)