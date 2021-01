Une centaine de djihadistes tués lors d'une opération franco-malienne, selon Bamako

BAMAKO (Reuters) - Une centaine de djihadistes ont été tués au Mali lors d'une opération conjointes des forces françaises et locales, annoncent mardi l'état-major de ces dernières.

"Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis, c’est le bilan d’une grande opération dénommée "Eclipse". Elle a été planifiée et exécutée du 02 au 20 janvier 2021 par les FAMa et la force Barkhane", dit l'armée malienne dans un communiqué diffusé sur son site internet.

"Cette opération avait pour but de bouter l’ennemi hors de ses zones de refuge. Elle a concerné les localités de Serma, Boulkessi, Foulssaret et Doni", ajoute l'armée malienne.

(Tiemoko Diallo, version française Jean-Philippe Lefief)