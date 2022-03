Une boîte noire du vol de l'avion de China Eastern retrouvée en Chine

WUZHOU, Chine (Reuters) - Une des deux boîtes noires de l'avion du vol MU5735 de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine a été retrouvée, a annoncé mercredi un représentant de l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC).

"Nous avons retrouvé une boîte noire sur le site du crash mais (le blindage qui l'entoure) est très endommagé et l'équipe d'enquêteurs sur place est encore en train de tenter de déterminer s'il s'agit de l'enregistreur des conversations dans le cockpit ou de l'enregistreur des paramètres de vol", a expliqué Mao Yanfeng, responsable des enquêtes de la CAAC lors d'un point de presse.

L'appareil, un Boeing 737-800, qui transportait 132 personnes - 123 passagers et neuf membres d'équipage - effectuait un vol entre les villes de Kunming et de Canton lorsqu'il a brutalement décroché de son altitude de croisière avant de s'écraser et de se désintégrer quasi totalement en raison de la violence du choc.

Aucun survivant n'a été retrouvé et l'enquête pour déterminer la cause du crash risque d'être difficile, ont prévenu les autorités chinoises.

