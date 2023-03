Une base US dans l'est de la Syrie ciblée par une frappe de missile

WASHINGTON/BEYROUTH (Reuters) -Une base américaine située dans le champ pétrolier d'Al-Omar, dans le nord-est de la Syrie, a été la cible d'une frappe de missile vendredi matin, selon la chaîne de télévision libanaise pro-iranienne Al Mayadeen et une source de sécurité. L'attaque avait eu lieu vers 11 heures (09h00 GMT), a indiqué la source de sécurité à Reuters. On ne sait pas si elle a fait des victimes. Les Etats-Unis n'ont pas commenté dans l'immédiat. Cette attaque fait suite à des frappes aériennes américaines en Syrie tôt ce vendredi contre des groupes affiliés aux Gardiens de la révolution iranienne. Le Pentagone a accusé ces groupes d'avoir organisé une attaque au drone jeudi ayant causé la mort d'un travailleur indépendant, a annoncé le Pentagone. L'attaque de drone jeudi était dirigée contre une base de la coalition tenue par les États-Unis près d'Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, a indiqué le Pentagone. Elle a blessé cinq soldats américains. Les services de renseignement américains avaient estimé que le drone utilisé était d'origine iranienne, a précisé l'armée. (Reportage Akriti Sharma, Dan Whitcomb et Orhan Qereman ; rédigé par Timour Azhari, version française Camille Raynaud et Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)