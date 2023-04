Une avalanche en Haute-Savoie fait 6 morts et un blessé, recherches terminées

Une avalanche en Haute-Savoie fait 6 morts et un blessé, recherches terminées













(Actualisé avec fin des recherches, bilan définitif) PARIS, 10 avril (Reuters) - Les recherches pour retrouver les victimes d'une avalanche au glacier au glacier de l'Armancette, en Haute-Savoie, dans les Alpes françaises, sont terminées, a annoncé lundi soir la gendarmerie de la Haute-Savoie, indiquant via Twitter que le bilan définitif était de six morts, un blessé et huit rescapés. Plus tôt, le porte-parole de la préfecture de Haute-Savoie a indiqué que le corps d'une sixième personne avait été retrouvé à la suite de l'incident survenu dimanche, en milieu de journée, à proximité du village et de la station de ski des Contamines-Montjoie. Les victimes faisaient du ski de randonnée lorsque l'avalanche s'est déclenchée, a indiqué Emmanuel Coquand à Reuters, précisant qu'il ne pouvait pas confirmer l'identité des personnes décédées. Selon des médias, parmi les victimes figurent deux guides de montagne et leur clients, une femme et un homme d'une vingtaine d'années, ainsi qu'un couple de quadragénaires. Le parquet de Bonneville, saisi d'une enquête pour recherche des causes de la mort, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur l'identité des victimes. L'avalanche d'ampleur, d'un dénivelé d'un kilomètre pour 500 mètres de largeur, a eu lieu à 3.500 mètres d'altitude, et les causes de son déclenchement sont en cours d'investigation, a précisé Emmanuel Coquand. (Reportage Layli Foroudi, version française Kate Entringer, édité par Jean Terzian)