Une autre tentative d'attentat déjouée, dit Macron

PARIS (Reuters) - Une intervention policière a empêché vendredi une autre attaque dans une autre région, a déclaré vendredi Emmanuel Macron, venu à Arras (Pas-de-Calais) après l'attaque au couteau dans un lycée qui a coûté la vie à un enseignant. "Au moins une autre intervention a permis de déjouer une tentative d'attentat qui était en cours dans une autre région", a déclaré le président de la République, qui était accompagné des ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de l'Education nationale Gabriel Attal. "Presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme", a ajouté le chef de l'Etat, évoquant l'attaque au couteau à Arras. Le parquet national antiterroriste, saisi de l'affaire, s'exprimera prochainement sur cet attentat, a précisé Emmanuel Macron. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)