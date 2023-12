Une attaque de missiles russes contre Kyiv fait des dizaines de blessés, dit l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une attaque de missiles russes contre la capitale ukrainienne a fait au moins 34 blessés et endommagé des bâtiments, dont un hôpital pour enfants, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont abattu tous les missiles, qui ont visé la capitale vers 01h00 GMT, a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kyiv, sur Telegram. Des débris de missiles ont blessé des personnes et causé des dégâts dans plusieurs quartiers de la ville, ont indiqué des responsables. Un hôpital pour enfants a subi des dégâts mais, selon les premières constatations, aucune victime n'est à déplorer, a dit Vitali Klitschko, le maire de Kyiv, sur Telegram. Un immeuble résidentiel a également été touché par des débris et au moins 34 personnes ont été blessées, a précisé Vitali Klitschko. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)