Une attaque de missiles russes contre Kyiv fait des blessés

13 décembre (Reuters) - Au moins 12 personnes ont été blessées et des bâtiments ont été endommagés par des débris de missiles à Kyiv, a déclaré mercredi le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. Trois témoins de Reuters avaient dit plus tôt que de puissantes explosions avaient été entendues vers 01h00 GMT dans la capitale. Les autorités militaires de Kyiv avaient alors émis des alertes au raid aérien. Vitali Klitschko a indiqué sur Telegram que les habitants d'un immeuble étaient en train d'être évacués et que les services d'urgence s'efforçaient d'éteindre plusieurs incendies déclenchés par la chute de débris de missiles. Un hôpital spécialisé en pédiatrie aurait également été endommagé, a précisé le maire de Kyiv. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)